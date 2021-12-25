В Японии бойцы-гиганты провели самый необычный поединок в истории: как это было

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Боб Сапп и бывший египетский сумоист Осунаараси Кинтаро вошли в историю известного промоушена Rizin. Встреча между 150-килограммовым гигантами состоялась в 2018 году, но видео их эпичной битвы продолжает собирать просмотры и в наше время, а Саппу до сих пор приходится рассказывать про нее журналистам.

Поединок проходил по правилам ММА, но вместо октагона по японской традиции использовался ринг. Из-за гиганстких размеров спортсменов был изменен и регламент. Вместо 5 минут -– 3-минутные раунды, а их количество сократили до трех.

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Египтянин с первых минут захватил инициативу, просто смяв соперника. Сапп даже не пытался отвечать, уйдя в глухую защиту.

После того как Кинтаро вымахался, Боб смог переломить бой и выдал град мощных ударов.

Второй отрезок начался с обоюдной рубки двух великанов. Они даже успели поработать в партере. Это стало причиной того, что третий отрезок стал самым необычными в истории Rizin.

Обе бойца выдохлись и подолгу стояли, просто уставившись друг на друга. Рефери несколько раз призывал гигантов к бою, но максимум, на что они оказались способны, это обмен вялыми ударами.

В итоге судьи единогласно отдали победу Саппу, который набрал больше очков за счет доминирования в партере.

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