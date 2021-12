Жертва тяжелейшего нокаута в карьере Кличко победил в самом необычном боксерском поединке года

Знаменитый болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (28-2, 14 КО) победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнка Мира. Встреча прошла в рамках нового шоу Triad Combat от платформы Triller.

По регламенту, бой проходил в необычном треугольном ринге, где можно было бить соперника только руками, но при этом бойцам разрешили наносить удары в клинче.

Было запланировано 7 раундов по две минуты, но дольше 1-й двухминутки поединок не продлился.

Пулев несколько раз мощнейшими хуками потряс оппонента. Мир уже был в состоянии гроги, но рефери позволил болгарину нанести апперкот и еще несколько боковых.

This is why MMA fighters should never fight in a boxing rounds . Taken notes Kamaru Usman . Kubrat Pulev vs Frank Mir pic.twitter.com/fFZnc4ZzHN