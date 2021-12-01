Жертва тяжелейшего нокаута в карьере Кличко победил в самом необычном боксерском поединке года

Максим Иншаков
Бокс
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Кубрат Пулев победил Фрэнка Мира

Знаменитый болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (28-2, 14 КО) победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнка Мира. Встреча прошла в рамках нового шоу Triad Combat от платформы Triller.

Пулев нокаутировал Мира

По регламенту, бой проходил в необычном треугольном ринге, где можно было бить соперника только руками, но при этом бойцам разрешили наносить удары в клинче.

Фрэнк Мир
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Было запланировано 7 раундов по две минуты, но дольше 1-й двухминутки поединок не продлился.

Пулев несколько раз мощнейшими хуками потряс оппонента. Мир уже был в состоянии гроги, но рефери позволил болгарину нанести апперкот и еще несколько боковых.

Отметим, что практически ровно 7 лет назад Пулев проиграл Владимиру Кличко. Этот нокаут по мнению многих экспертов стал самым страшным в карьере украинца.

Кличко - Пулев

Тогда несмотря на агрессивное начало со стороны болгарина, Кличко досрочно завершил поединок.

Кличко - Пулев

Бой закончился в 5-м раунде, когда Кличко смачно попал в голову Пулеву мощнейшим левым боковым, отправив Кубрата на канвас ринга.

Кубрат Пулев