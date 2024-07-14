"В Украине погибли сотни тысяч невинных людей". Джейк Пол прокомментировал покушение на Трампа
Знаменитый видеоблогер и боксер Джейк Пол, на которого подписано более 20 млн человек в Youtube, отреагировал на стрельбу в Пенсильвании. Накануне на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершили покушение.
Одна из пуль прошла мимо 45-го президента США, задев его ухо. После этого 78-летнего политика эвакуировали со сцены.
"Я молюсь за мир и процветание во всем мире и верю, что Трамп дает нам лучший шанс на это. Он удерживал нас от войн. В Украине и в секторе Газа погибли сотни тысяч невинных людей. Нам нужен Трамп", – написал Пол у себя в Twitter.
Отметим, что ранее Джейк Пол победил бывшего профессионального бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли. Поединок во Флориде завершился досрочно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!