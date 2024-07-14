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"В Украине погибли сотни тысяч невинных людей". Джейк Пол прокомментировал покушение на Трампа

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
3,3 т.
'В Украине погибли сотни тысяч невинных людей'. Джейк Пол прокомментировал покушение на Трампа

Знаменитый видеоблогер и боксер Джейк Пол, на которого подписано более 20 млн человек в Youtube, отреагировал на стрельбу в Пенсильвании. Накануне на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершили покушение.

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"В Украине погибли сотни тысяч невинных людей". Джейк Пол прокомментировал покушение на Трампа

Одна из пуль прошла мимо 45-го президента США, задев его ухо. После этого 78-летнего политика эвакуировали со сцены.

"Я молюсь за мир и процветание во всем мире и верю, что Трамп дает нам лучший шанс на это. Он удерживал нас от войн. В Украине и в секторе Газа погибли сотни тысяч невинных людей. Нам нужен Трамп", – написал Пол у себя в Twitter.

"В Украине погибли сотни тысяч невинных людей". Джейк Пол прокомментировал покушение на Трампа

Отметим, что ранее Джейк Пол победил бывшего профессионального бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли. Поединок во Флориде завершился досрочно.

"В Украине погибли сотни тысяч невинных людей". Джейк Пол прокомментировал покушение на Трампа

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