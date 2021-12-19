Знаменитый Youtube-блогер сумасшедшим ударом брутально нокаутировал экс-чемпиона UFC

Знаменитый видеоблогер Джейк Пол, на которого подписано более 20 млн человек в Youtube, победил бывшего профессионального бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли. Поединок во Флориде завершился досрочно.

Изначально оба американца демонстрировали не слишком яркий бокс, отдавай больше внимания защите. В третьем Вудли и Пол столкнулись головами, из-за чего ютубер получил рассечение.

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Это не остановила Джейка, тот начал действовать более активно и в 6-м раунде мощнейшим боковым отправил 39-летнего Вудли в тяжелейший нокаут.

Отметим, что для бойцов это стало вторым поединком. В августе этого года Пол победил Вудли решением судей.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19. Еще семь закончились поражениями.

В 2016 году Тайрон стал чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером.

В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал пятым на профессиональном боксерском ринге. В предыдущих четырех он нокаутами, кроме Вудли, победил Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.