Знаменитый Youtube-блогер сумасшедшим ударом брутально нокаутировал экс-чемпиона UFC

Максим Иншаков
Бокс
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Джейк Пол побил Тайрона Вудли

Знаменитый видеоблогер Джейк Пол, на которого подписано более 20 млн человек в Youtube, победил бывшего профессионального бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрона Вудли. Поединок во Флориде завершился досрочно.

Джейк Пол побил Тайрона Вудли

Изначально оба американца демонстрировали не слишком яркий бокс, отдавай больше внимания защите. В третьем Вудли и Пол столкнулись головами, из-за чего ютубер получил рассечение.

Джейк Пол мощно пробил в соперника
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Это не остановила Джейка, тот начал действовать более активно и в 6-м раунде мощнейшим боковым отправил 39-летнего Вудли в тяжелейший нокаут.

Отметим, что для бойцов это стало вторым поединком. В августе этого года Пол победил Вудли решением судей.

Джейк Пол демонстрирует великолепную боксерскую карьеру

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19. Еще семь закончились поражениями.

Вудли не смог сопротивляться блогеру

В 2016 году Тайрон стал чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером.

В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Тайрон проиграл Джейк

Для Джейка Пола этот бой стал пятым на профессиональном боксерском ринге. В предыдущих четырех он нокаутами, кроме Вудли, победил Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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