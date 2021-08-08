В Токио завершилась Олимпиада-2020

В столице Японии состоялась торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Самый грандиозный спортивный форум года проходил в Токио с 24 июля по 8 августа.

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За 16 соревновательных дней около 12 500 спортсменов из 206 стран разыграли 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

На Национальном олимпийском стадионе все атлеты в последний раз в Токио собрались, чтобы попрощаться с Играми-2020.

По сценарию сперва вышли представители от каждой сборной с национальными флагами. Желто-синий стяг несла каноистка Людмила Лузан.

Затем на газон стадиона стали выходить те олимпийцы, которые еще не успели улететь на свои родины.

По задумке организаторов, атлеты с разных стран выходили вместе, без разделения на команды.

После этого началось лазерное шоу, которое сопровождалось фейерверком.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020 на 44-м месте. В копилке нашей команды 19 наград: одну золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Наша страна установила антирекорд этих Игр по количеству золотых наград. Медаль борца Жана Беленюка стала единственным "золотом" нашей команды в Токио.