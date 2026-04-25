В Великобритании, как сообщает The Telegraph, провели опрос среди молодёжи 16-29 лет относительно готовности идти на войну.

Видео дня

Далі текст мовою оригіналу.

В результаті отримали тільки 38% "так, за певних обставин", 50% "ні, ніколи", решта 12% не визначилися.

В зв’язку з цим нагадаю: за повідомленням DW, наприкінці липня минулого року німецькі соціологи теж провели своє аналогічне опитування - серед понад тисячі осіб щодо майбутньої війни й з’ясували, що лише 38% німців і німкень готові захищати свою країну із зброєю в руках, причому "безумовно" – тільки 16 відсотків й решта 22 – "можливо".

Тобто ті ж "сакральні" 38%, однак в Німеччині опитували всіх, а не тільки молодь.

Причому молодь там є найменш "мілітаризованою" частиною суспільства: у ставленні до обов’язкової військової служби – в цілому проти її (якщо не вистачить добровольців) лише 37 відсотків, тобто більшість підтримує, але серед молоді, якої, власне й стосуватиметься призов, проти виступає вже 61 відсоток.

Тож якби в Німеччині опитали, як в Британії, тільки молодь,то німецький відсоток охочих воювати був би значно меншим навіть за британські молодіжні 38.

Це – дві, м’яко кажучи, не останні країни славнозвісного НАТО…