В России устроили вакханалию вокруг гимнаста, вышедшего с Z на форме. Его назвали мужественным героем, совершившим подвиг

Из российского гимнаста Ивана Куляка местная пропаганда сделала национального героя. 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину. Литеру Куляк наклеил на форму.

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Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала его на год, лишила медали за третье место и призовых, а также присудила заплатить 2000 франков судебных издержек. Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал, что все оплатит Куляку, который "понимал, что его ждет. Но смело выразил свою позицию".

В комментариях местные z-патриоты сравнили поступок Куляка с поступком солдата Матросова, который в ВОВ бросился на амбразуру.

"Иван - настоящий патриот своей страны! Не побоялся нападок в свою сторону, многим стоит взять с него пример. Гордимся, что есть такие земляки!" – радостно упиваются ситуацией жители Калуги.

Стоит отметить, что многие российские болельщики назвали ситуацию омерзительной, предложив отправить подобных патриотов на фронт.

Напомним, что победу в столице Катаре добыл украинский гимнаст Илья Ковтун. Он набрал 15,166 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по спортивной гимнастике выступала в Дохе в нейтральном статусе. 7 марта FIG официально отстранила и россиян и белорусов от участия во всех международных соревнованиях в связи с нападением России на Украину.

Ранее представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира,

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