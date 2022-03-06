Украинцы вели себя вызывающе! В России истерика после отказа нашей гимнастки стать рядом со спортсменками РФ

Представители сборной России по спортивной гимнастике пожаловались на "вызывающее" поведение украинских спортсменов и всей делегации во время этапа Кубка мира, который проходил 2–5 марта в Дохе. После военного вторжения РФ в Украину они плакались, что чувствовали себя некомфортно на соревнованиях.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась, что украинцы отказывались выходить на награждение с гимнастами РФ. В частности, бронзовый призер в упражнениях на брусьях 15-летняя ровенчанка Даниэла Батрона не захотела подняться на пьедестал с представительницами России.

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"На церемониях награждений было так: если выигрывала наша девочка, а призовое место занимала украинка, то та отказывалась выходить на награждение. В частности, на брусьях: два первых места было у нас, третье – у украинки. И последняя награждалась отдельно", – рассказала Родионенко "Матч ТВ".

Также специалистка заявила, что ничего не знала про ситуацию с подопечным Иваном Куляком, который выиграл бронзовую медаль в параллельных брусьях и на церемонию награждения вышел с буквой Z, которой маркируют военную технику оккупантов РФ. А победу в этом упражнении одержал украинец Илья Ковтун.

"Там мне как руководителю делегации об этом даже не говорили. Не видела, когда он появился в этой майке. Наоборот, украинцы даже как-то без особых проблем к этой церемонии отнеслись, потому что, мол, звучал гимн Украины", – считает Родионенко.

"Вообще спортсмены Украины вели себя вызывающе весь турнир. Ходили, оборачивались флагами, и никто им не мог что-то против сказать, чтобы не создавать конфликт. Но это прямое нарушение правил. Это было настолько вызывающе... Разумеется, им было жестко запрещено общаться с нами и с белорусами", – жаловалась тренер.

Родионенко, как могла подчеркивала, что обстановка для россиян была ужасная: "У нас было только одно желание: поскорее улететь и вернуться домой. Потому что было все время ощущение, что что-то висит над нами, что должно что-то случится. И мы не знали, на какую провокацию украинские спортсмены способны".

Но больше нервничать гимнастам из РФ не придется, поскольку их отстранили от дальнейших международных соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина разоблачила подлость РФ.