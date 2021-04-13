В России призерам турнира вместо медалей повесили на шею сушки. Фотофакт

Максим Иншаков Другие виды спорта 20:34, 13.04.2021 Обновлено: 20:40, 13.04.2021

Призеры детских соревнований по самбо, которые прошли в подмосковной Кашире вместо золотых, серебряных и бронзовых медалей, получили на шею бублики.

Как сообщает Telegram-канал Baza, представители оргкомитета турнира, который прошел в понедельник, 12 апреля, не смог подготовить обычных или хотя бы символических шоколадных медалей, из-за чего пришлось использовать сушки. Самбистам повесили их на шею на обычных нитках.

"Медали"
Telegram-канал Baza
Церемония награждения
Telegram-канал Baza
Все призеры
Telegram-канал Baza

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля в российском Кирове во время детских соревнований по легкой атлетике в легкоатлетическом манеже "Вересники" часть кровли рухнула на спортсменов. Инцидент снял случайный очевидец.

На видео видно, что обрушение произошло в тот момент, когда по беговой дорожке пробегало несколько спортсменов. Накопившаяся на крыше талая вода хлынула внутрь помещения.

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