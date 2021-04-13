У Росії призерам турніру замість медалей повісили на шию сушки. Фотофакт

Максим Іншаков Інші види спорту 20:34, 13.04.2021 Оновлено: 20:40, 13.04.2021

Призери дитячих змагань із самбо, які вiдбулися в підмосковній Каширi, замість золотих, срібних і бронзових медалей, отримали на шию бублики.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, представники оргкомітету турніру, який вiдбувся у понеділок, 12 квітня, не змогли підготувати звичайних або хоча б символічних шоколадних медалей, через що довелося використовувати сушки. Самбістам повісили їх на шию на звичайних нитках.

"Медалі"
Telegram-канал Baza
Церемонія нагородження
Telegram-канал Baza
Всі призери
Telegram-канал Baza

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня в російському Кірові під час дитячих змагань із легкої атлетики в легкоатлетичному манежі "Вересники" частина покрівлі звалилася на спортсменів. Інцидент зняв випадковий очевидець.

На відео видно, що обвал стався в той момент, коли по біговій доріжці пробігало кілька спортсменів. Накопичена на даху тала вода хлинула всередину приміщення.

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