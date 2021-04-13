У Росії призерам турніру замість медалей повісили на шию сушки. Фотофакт
Призери дитячих змагань із самбо, які вiдбулися в підмосковній Каширi, замість золотих, срібних і бронзових медалей, отримали на шию бублики.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, представники оргкомітету турніру, який вiдбувся у понеділок, 12 квітня, не змогли підготувати звичайних або хоча б символічних шоколадних медалей, через що довелося використовувати сушки. Самбістам повісили їх на шию на звичайних нитках.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня в російському Кірові під час дитячих змагань із легкої атлетики в легкоатлетичному манежі "Вересники" частина покрівлі звалилася на спортсменів. Інцидент зняв випадковий очевидець.
На відео видно, що обвал стався в той момент, коли по біговій доріжці пробігало кілька спортсменів. Накопичена на даху тала вода хлинула всередину приміщення.