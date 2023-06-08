В России предложили приставлять надзирателей к спортсменам, заявив о 'красной линии' в требованиях МОК

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен потребовала, чтобы в каждой российской сборной присутствовал юрист, который бы следил за тем, какие документы подписывают атлеты для участия в международных соревнованиях. Бывшая легкоатлетка таким образом отреагировала на слова тхэквондистки Лилии Хузиной, которая пожаловалась на то, что ей по условиям допуска нельзя фотографироваться с "золотом" ЧМ на фоне национальной символики.

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Об этом Чен заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница мирового первенства в помещении в Барселоне-95 назвала такое требование международной федерации переходом "красных линий" и выразила уверенность в том, что к российским спортсменам надо приставлять надзирателей.

"Всех наших призеров поздравляю с медалями. Гораздо приятнее видеть их на пьедестале, чем затворниками. Их фамилии будут вписаны в анналы. По бумажкам, которые подписывают, хочу сказать. В командах, которые куда‑то едут выступать, должен быть юрист, который должен проверять, что там написано. Красная линия есть", – сказала Чен.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная федерация тхэквондо начала расследование в отношении России после того, как на ЧМ-2023 в Баку прибыли спортсмены, которых отстранили от соревнований.

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