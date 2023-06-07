Забаненные из-за поддержки 'СВО' российские чемпионы ОИ нашли лазейку, но их случайно сдал свой же тренер

Всемирная федерация тхэквондо (WT) начала расследование из-за посещения российских олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова чемпионата мира в Баку, сообщает Inside the Games. Это произошло после того, как главный тренер сборной России Вадим Иванов сказал, что олимпийские чемпионы были "частью команды" на мероприятии в столице Азербайджана на прошлой неделе.

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Иванов сообщил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что дуэт ездил на чемпионат мира и помогал как тренерам, так и спортсменам. И Ларин, и Храмцов надеялись принять участие в соревнованиях, но WT забанила их из-за открытой поддержки вторжения в Украину.

Всего к участию на мундиале в нейтральном статусе было допущено 23 россиянина, и Иванов высоко оценил помощь на ЧМ Ларина и Храмцова.

"Ларин и Храмцов поехали на чемпионат мира в Баку в составе команды за счет Союза тхэквондо России. Помогали не только тренеры, но и ребята, как самые опытные и титулованные спортсмены", — сказал тренер.

Отвечая на просьбу Inside the Games прокомментировать роль Ларина и Храмцова в Баку, Всемирная федерация тхэквондо заявила, что "знает об этих сообщениях и изучает этот вопрос, чтобы определить, были ли нарушены правила участи".

"Мы не будем давать никаких дальнейших комментариев, пока идет расследование", - добавили в Федерации.

Ларин выиграл олимпийское золото в весовой категории свыше 80 кг на Олимпиаде-2020 в Токио. Храмцов там же одержал победу в весовой категории до 80 кг.

Храмцов в прошлом году записал видеопоздравление президенту России Владимиру Путину с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z.

27-летний Ларин и 25-летний Храмцов представляют Центральный спортивный клуб армии и выступали на Всемирных военных играх.

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