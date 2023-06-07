'Нельзя, чтобы на фоне был флаг': чемпионка мира из России пожаловалась на новые запреты

Чемпионка мира по тхэквондо Лилия Хузина пожаловалась на новые запреты, которые наложила международная федерация на российских спортсменов. В частности, представителям страны-агрессора не разрешается даже фотографироваться с наградами на фоне национальной символики.

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Об этом Хузина заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она добавила, что старается не обращать внимание на эти условия. Спортсменка, которая выиграла золото на мировом первенстве в 2023-м в Баку, добавила, что не подписывала никаких документов.

"По приезде в Россию медали чемпионата мира мы не должны ассоциировать с национальной атрибутикой – флагом, гимном. Нельзя, чтобы на фоне были флаг или даже форма с атрибутикой страны. Я ничего не подписывала, мне просто на словах сказали, чего делать нельзя. Старалась спокойно к этому относиться. Главное, что задача выполнена", – сказала Хузина.

Отметим, что сразу после чемпионата мира Российская федерация тхэквондо включила в свой состав федерацию временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк потребовал вернуть страну-агрессора в международные соревнования, так как "спорт – посол мира".

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