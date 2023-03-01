В России назвали допинг-аферу на Олимпиаде в Сочи ошеломляющим успехом, ''который нам не смогли простить''

Запрет российским спортсменов использовать национальную символику на международных соревнованиях связан с победой сборной РФ на Олимпийских играх в Сочи, а не со вскрытием государственной системы допинга страны-агрессора. Западные страны якобы не смогли пройти мимо "ошеломительного успеха" хозяев Игр-2024.

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Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По его словам, дальнейшее отстранении спортсменов из страны-агрессора связано с враньем и клеветой, а РФ на самом деле ни в чем не виновата.

"Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего для всех успеха в Сочи, который нам не смогли простить. Было куча мифологии, нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы. Было много вранья, подтасовок и традиционных методик, которыми пользуются недружественные нам страны. Нас пытаются исключить из системы мирового спорта. Но у них ничего не получается. Под дудку англосаксов все международные организации стали ставить препоны для участия наших спортсменов в международных спортивных соревнованиях", – сказал Чернышенко.

Напомним, после Олимпиады в Сочи России погрязла в многочисленных допинговых скандалах. Была вскрыта система подмены "грязных" проб спортсменов, которую проводили сотрудники ФСБ.

25 января Международный олимпийский комитет выступил заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ. В частности, известный российский тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова обвинила западные страны в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал "вмешательством в личную жизнь" требования МОК к российским спортсменом выступить с осуждением войны в Украине. А чемпион игры в Сочи-2004 Александр Легков заявил об усталости выступлений без флага и гимна.

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