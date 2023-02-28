Война дороже флага: российский призер ОИ возмутился требованиями МОК и стал посмешищем в сети

Вице-чемпион Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух отметился лицемерным высказыванием об условиях допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Бывший фигурист назвал "вмешательством в личную жизнь" требования Международного олимпийского комитета (МОК) к атлетам осудить войну в Украине, за что тут же получил ответку в сети от болельщиков.

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"Вот если уже будет возникать вопрос, что ты должен еще и высказаться, условно, осудить спецоперацию (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.) – это уже недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь. Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны. Дело не в позиции человека, непозволительна сама постановка такого вопроса, само требование", – заявил Авербух в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Читатели портала Sports.ru откровенно высмеяли бывшего спортсмена, назвав его лицемером. Они посоветовали призеру ОИ обратить внимание на огромное число уголовных преследований в отношении граждан РФ, осудивших агрессию против нашей страны.

"При этом все, кто осудил воблу, – иноагент и под уголовкой. Но это-то не вмешательство", "Илюшка, а когда государство не просто не допускает, а вообще сажает людей за осуждение войны, это что? Невмешательство в личную жизнь?", "Очередной лицемер. Под нейтральным флагом можно, век спортсмена короток. А осудить операцию недопустимо. Она дороже флага", "А можно сказать в военкомате, когда придет повестка: "Участие в СВО – это вмешательство в личную жизнь, это абсолютно недопустимо!"?" – пишут в комментариях.

Напомним, 25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ. В частности, известный российский тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова обвинила западные страны в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Германия и еще 33 страны объявили о создании коалиции, которая будет требовать от МОК не допустить Россию к Олимпиаде-2024. Ранее Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024. Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием.

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