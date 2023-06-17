Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что необходимо нанести физические повреждения Европе и остальным странам НАТО за то, что МОК разрешил России участвовать на Олимпиаде-2024 в статусе сборной беженцев. Таким образом 76-летний уроженец Челябинска отреагировал на возможные критерии допуска россиян к Играм в Париже.

Видео дня

"Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил бы в беженцев. Кучка идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре. Это продлится недолго, я в этом не сомневаюсь, потому что гегемония США заканчивается", – цитирует титулованного экс-биатлониста "Р-Спорт".

Тихонов не стал сдерживаться в выражениях, рассказывая про американцев.

Это сброд уродов, которые думают только об Америке, и им глубоко плевать, где кто-то умирает с голода, где идет война. Я сам это пережил, когда сидел в бомбоубежище в Белграде, а они бомбили город", – подытожил российский ветеран.

После таких высказывания Тихонов стал посмешищем у российских болельщиков.

"Гегемония США разваливается уже лет 70 как, но за это время немного в другой стране несколько режимов успело рухнуть, парадокс.." – стебутся юзеры.

Многие советуют не удивляться, что Россию после подобных высказываний не хотят видеть в международном спорте.

"Злобный старец (как и наш великий лидер) чует конец и хочет утащить за собой побольше народу! Отсюда полная деструкция и ааааддд!" – отмечают пользователи.

Фанаты удивляются, насколько кровожадные идеи приходят в голову людей под прикрытием имени Господа.

"То есть этот прекрасный человек предлагает разрушить жизни и лишить крова миллионы беззащитных людей только потому, что они "думают об Америке и им плевать, что кто-то умирает с голода и идет война"? Это по-доброму, это по-христиански", – с сарказмом отмечают комментаторы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!