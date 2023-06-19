Чемпион ОИ из РФ назвал Россию 'самой свободной страной', а осуждение войны – навязыванием 'подавляющему большинству'

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал "подавляющим меньшинством" всех, кто выступает против участия спортсменов из РФ в международных турнирах, если они публично высказываются в поддержку войны в Украине. Он выдал абсурдную мысль о том, что западные функционеры запуганы, а потому поддерживают санкции против агрессоров.

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Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Чемпион Игр-88 в Сеуле назвал Россию "самой свободной страной, где возможно высказать свое мнение", сделав вид, что в государстве-террористе не расправляются с оппозиционерами, а некоторым гражданам дают тюремные сроки за антивоенные высказывания.

"Многие коллеги категорически в недоумении, почему наших спортсменов пытаются таким способом лишить возможности участия на международной арене. Радикально сделать что‑то сложно. Международное сообщество, европейское сообщество должны созреть. Подавляющее меньшинство навязывают свою жесткую, разрушительную позицию подавляющему большинству. К сожалению, так и есть. Они запуганы. Получается, мы жили и живем в самой свободной стране. Где возможно высказать свое мнение", – сказал Мамиашвили.

Ранее чиновник призвал "в Париж ехать на танках" после того, как СМИ раскрыли планы Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию до Игр-2024 в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что необходимо нанести физический ущерб Европе и остальным странам НАТО из-за условий допуска России на ОИ в Париже.

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