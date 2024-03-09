Песков заявил о величии России и стал посмешищем в сети

Глава пресс-службы Кремля собрал массу нелестных комментариев от российских болельщиков после того, как высказался на тему отстранения РФ от международных соревнований. Дмитрий Песков заявил, что без такой великой страны как Россия, олимпийское движение обеднеет.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и без национальной символики.

"Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень", – заявил Песков в интервью "Спорт-Экспрессу".

Любители из спорта из Российской Федерации высмеяли такой пафосный пассаж чиновника.

"Об обеднении олимпийского движения без России говорят только в России", "Чувак, да всем на$рать", "И только в России об этом говорят, никто не скучает по РФ в Европе", "Загнивают от холода и беднеют от нетрадиционности", "А без русской водки они ваще все заголубели и обесскрепились", – стебутся юзеры.

Не смогли пройти российские болельщики и мимо жены Пескова - фигуристки Татьяны Навки, на шоу которой власти РФ регулярно выделялись многомиллионные гранты.

Россияне напоминают Пескову, что реальность очень далека от его высказываний.

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