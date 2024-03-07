'Это они вторглись в Украину': МОК красиво поставил на место Лаврова после нытья о 'предательстве'

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах категорично ответил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который обвинил функционера в предательстве спорта. Приспешник режима Владимира Путина называл политически мотивированным отстранение атлетов из России от соревнований, на что глава МОК напомнил ему о войне в Украине и позорной ОИ-2014 в Сочи.

Об этом сказал сам Бах в интервью информационному агентству Associated Press. По словам олимпийского чемпиона Монреаля-76, Лавров и российские чиновники ведут себя агрессивно, забывая о вторжении в Украину, а также грандиозном обмане с использованием спортсменами из РФ запрещенных веществ.

"Российское правительство, очевидно, игнорирует тот факт, что оно вынудило нас действовать. Это они вторглись в Украину и аннексировали территории. Что также примечательно, так это то, что эта агрессия исходит от того же самого правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и даже после Олимпийских игр в Сочи", – сказал Бах.

Перед этим немецкий спортивный функционер обвинил главаря Кремля Владимира Путина в использовании фигуристки Камилы Валиевой в политических целях и оправдании допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что многие страны якобы не признают результаты Олимпиады-2024 из-за того, что в Париже практически не будет атлетов из РФ, и стал посмешищем в сети.

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