В Госдуме устроили истерику из-за сборной Украины по волейболу, сравнив Россию с марсианами

Депутата Госдумы Дмитрия Свищева возмутили действия Федерации волейбола Украины (ФВУ), которая пообещала крупно вознаградить "желто-синюю" сборную, если та обыграет команду России в 1/8 финала Евро-2021. Свищев заявил, что такой поступок ФВУ разжигает ненависть между РФ и Украиной, а также способствует усилению межнациональной розни.

Парламентарий назвал такой подход украинских чиновников "извращенным". Также Свищев сравнил свою команду с марсианами, посчитав, что это извращенный подход к мотивации спортсменов и такие вещи просто недопустимы.

"Россия — одна из сильнейших команд мира, уровень Украины заметно ниже, поэтому обыграть нас — это все равно что обыграть марсиан. Даже за огромные деньги нельзя прыгнуть через себя. К сожалению, недальновидные спортивные функционеры принимают такие решения и демотивируют своих же игроков", – цитирует Свищева Газета.ру.

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Депутат Государственной думы отметил, что можно платить за победы на ЧМ, европейских первенствах или Олимпиадах, но не за успех в конкретном противостоянии.

"Такие вещи недопустимы. Почему опять молчит Международная федерация волейбола? Непонятно. Вот такие вещи надо пресекать", — подытожил Свищев.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко раскритиковал решение федерации объявить о 10-миллионных призовых для команды в случае победы над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы.

Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу наших соперников.