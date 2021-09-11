Сборная Украины драматично проиграла команде России на ЧЕ по волейболу

Сборная Украины по волейболу проиграла команде России в 1/8 финала чемпионата Европы. Поединок в польском Гданьске завершился со счетом 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25).

Россияне, будучи в статусе фаворитов, вальяжно начала встречу и поплатилась за это. Номинальные хозяева площадки набирали очки на классе, особо не напрягаясь. Преимущество 14:10 убаюкало россиян и они пропустили ключевой рывок украинской сборной. Наши соотечественники успокоились, заиграли в своем ритме и смогли переломить ход встречи.

25:22 и Украина впервые в истории выиграла сет у России.

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Украинцы второй тайм начали заметно нервничая. Сперва две подачи попали в сетку, а затем из-за суеты в защите мы отдали легкое очко сопернику. Россияне мощно атаковали, в то время как наши волейболисты никак не могли наладить игру в нападении.

Главный тренер украинцев взял таймаут, посоветовав своим подопечным терпеть и не паниковать.

Это им не удавалось, командная игра отсутствовала и Россия легко разбирала нашу сборную на запчасти, раз за разом набирая очки.

В перерыве Угис Крастиньш нашел нужные слова, Украина вновь наладила подачу и повела в дебюте третий партии 5:2. По ходу сета мы вели 14:10, но обидно растеряли преимущество и уступили 22:24. Очень неудачно на приеме в ключевые моменты сыграл Ковалев.

В четвертой четверти украинские волейболисты допускали много ненужных ошибок, особенно при подаче. Это позволяло России легко набирать свои очки и выиграть матч

До этого Россия и Украина три раза встречались на чемпионате Европы. Все три предыдущих поединка завершились победой россиян. (1993, 1995, 2005). При этом украинцы не смогли взять ни одного сета.

На этом Евро, украинская сборная выиграла три матча и вышла в плей-офф с третьего места.

Отметим, что победа России со счетом 3:0 над Украиной 4 сентября 1993 года стало первым матчем обеих команд на чемпионате Европы после распада Советского Союза. Команда СССР выиграла предыдущий чемпионат Европы в 1991 году.

Олег Плотницкий (78) и Дмитрий Виецкий (76) – лучшие бомбардиры Украины на текущем континентальном первенстве. Виецкий был лучшим бомбардиром команды в 2019 году, набрав 104 очка.

Юрий Семенюк на этом чемпионате Европы набрал 12 очков с блоков. На Евро-2019 Семенюк (22) финишировал с наибольшим количеством очков с блоков.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по волейболу впервые за 20 лет вышла в плей-офф чемпионата Европы. В упорной борьбе в 1/8 финала турнира наши девушки уступили Польши.