В Госдуме со словами о 'военизированном Западе' набросились на Исинбаеву

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев, который обвинил легендарную Елену Исинбаеву в том, что она "плюнула на Родину" ради места в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), снова раскритиковал спортсменку. Чиновник выразил уверенность в том, что олимпийская чемпионка заняла сторону "военизированного Запада".

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Об этом Хамзаев заявил в интервью порталу Газета.ru. Он отметил, что "мир ведь сегодня разделен на несколько лагерей", а Исинбаева не высказывалась относительно отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также молчала о лишении атлетов из РФ гимна и флага.

"Исинбаева там представляет себя и себе подобных – но не Россию и не народ России. Потому что народ России имеет свою позицию, которая далека Исинбаевой. Пусть она скажет, к какой части мира она себя относит. Мир ведь сегодня разделен на несколько лагерей – военизированный Запад, выжидающий Восток, защищающаяся Азия, обороняющаяся Россия. К какой части мира она относится. Мы везде были без флага и соглашались на это, а она молчала. Сейчас решила высказаться, хотя ее никто не просил", – сказал Хамзаев.

Недавно в Махачкале у центрального легкоатлетического стадиона забрали имя Елены Исинбаевой. Арену вновь переименовали в "Труд", которая так называлась до 2017 года.

Таким образом в России решили "наказать" титулованную спортсменку за то, что она сбежала жить на Тенерифе, а позже отреклась от армии РФ и Путина, назвав россиян неудачниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены Исинбаевой в Испании на фоне флага Украины и расследования недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

В России по отношению к чемпионке ОИ развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать экс-спортсменку.

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