В России придумали 'страшное наказание' Исинбаевой за предательство

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Таким образом в России решили наказать 41-летнюю двукратную олимпийскую чемпионку за ее слова про военную службу в РФ.

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Бывшая прыгунья с шестом у себя в соцсетях написала, что "звание майора – чисто номинальное".

"Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", – написал Меликов в Telegram-канале.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой жестокие вердикт.

"Госпади, да какая кому разница кто как и в честь чего назван спортзал/стадион в Дагестане.Поражает эта мелочность, когда возносят кого-то, а потом при первой же возможности в грязь втопчут. Ни в коем случае Исинбаеву не оправдываю, но кому какое дело до стадиона в Дагестане? А преподносится, будто подвиг", – пишут юзеры.

Другие отмечают, что экс-спортсменке абсолютно плевать на все наказания России.

"Она страшно обидится,имея миллионные счета в западных банках", – отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Исинбаева вступила в Putin Team в 2017 года. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта.

12 июля экс-легкоатлетка попала в скандал, когда засветилась на испанском острове Тенерифе.

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