В Госдуме проговорились, что на самом деле думают про 'СВО', комментируя недопуск спортсменов из РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Журова не уверена, что война с Украиной завершится успехом. В интервью российским СМИ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту считает, что атлетов из РФ не допустят до международных турниров в ближайшем времени в любом случае.

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Такое заявление Журова сделала после новости о том, что Каунас примет чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию. Глава литовского союза Витаутас Ясутис поддержал недопуск российских спортсменов.

"Пока эти заявления ни о чем. Все будет зависеть от "СВО". Пока наши цели не будут достигнуты, мы будем продолжать спецоперацию, нас в любом случае не допустят. А если это закончится, им деваться будет некуда. Они примут россиян, и никто их не спросит", – цитирует Журову СЭ.

В комментариях болельщики обратили внимание на слово "если".

"Это значит, что никто там не верит в успешность этой затеи. Неужели до сих пор это не понятно?" - пишут комментаторы.

Фанаты из РФ так и не понимаю, для чего была начата война с Украиной.

""Пока наши цели не будут достигнуты" --- А какие ваши цели??? Их никто и никогда не объявлял, кроме абстрактной "демилитаризации", "наш главнокомандующий как самурай, у него нет цели - только путь..." - стебутся юзеры.

Многие предполагают, что россиян допустят лишь после поражения их страны в "СВО".

"Когда все закончится тотальным разгромом Пу и его наемников и начнется у нас в России очищение от скверны путинизма, тогда и примут обратно", - отмечают пользователи.

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