В Госдуме отреагировали на матч Россия – Украина, упомянув "оголтелый русофобский настрой"

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, комментируя предстоящий матч сборных России и Украины в 1/2 финала ЧЕ по футзалу, надеется, что он пройдет без скандалов. По мнению Свищева, игроки обеих команд должны думать о футболе и о победе, а не о цене на газ.

Свищев не исключил, что возможны некие провокации со стороны. В качестве примера парламентарий привел финал Australian Open, когда весь стадион болел против Даниила Медведева лишь потому, что он россиянин.

"К сожалению, оголтелый русофобский настрой докатился до спорта. Вероятно, в Амстердаме будут какие-то акты провокации. Здесь я очень надеюсь на организаторов чемпионата Европы. Они отвечают за порядок и безопасность. Если наши команды развести невозможно, то безопасность обеспечить они обязаны", – сказал Свищев в интервью СЭ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 31 января, сборная Украины по футзалу пробилась в полуфинал чемпионата Европы 2022 года, который в эти дни проходит в Нидерландах.

Команда Александра Косенко в первом раунде плей-офф турнира сенсационно обыграла Казахстан – 5:3.

Ранее в заключительном туре группового этапа "желто-синие" дали бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам, но все же уступили – 0:1.

Но благодаря дополнительным показателям Украина заняла второе место и вышли в плей-офф.

Отметим, что ключевой игрой для украинцев стала встреча 2-го тура против Сербии.

В первом туре Украина потерпела неприятное поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

​Сборная России на пути к 1/2 финала одолела неуступчивую Грузию.