Украина сотворила громкую сенсацию и вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины по футзалу пробилась в полуфинал чемпионата Европы 2022 года, который в эти дни проходит в Нидерландах. Команда Александра Косенко в первом раунде плей-офф турнира сенсационно обыграла Казахстан – 5:3.

Наши выбрали на игру тактику игры на контратаках. Казахи же, на победу которых принимались ставки с коэффициент 1,50 (против 4,00 на "желто-синих"), намного чаще владели мячом. К тому же, к их атакам часто подключался вратарь, благодаря чем соперники украинцев пытались разыграть лишнего полевого игрока.

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На 9-й минуте футзалисты сборной Казахстана едва не воплотили свой план в жизнь. Однако после удара Турзагулова мяч угодил в штангу ворот Кирилла Цыгуна.

После этого наши соперники продолжали оказывать давление на оборону "желто-синих". Впрочем, за шесть минут до конца первого тайма украинцы подловили оппонента на ошибке и заработали шестиметровый пенальти, который уверенно реализовал Петр Шатурма.

На 19-й минуте Игорь Чернявский накрутил сразу троих защитников, вышел на голкипера, но пробил в штангу. Буквально через минуту аналогичным образом отличился бразилец Казахстана Дуглас.

После перерыва казахи начали применять высокий прессинг, чем пытались создавать трудности для украинских футзалистов. "Желто-синие" разбивали такую игру соперника, вынуждая того много фолить. Уже на четвертой минуте тайма в пассиве Казахстана было три командных фола при допустимых пяти.

На 25-й минуте матча украинцам удалась классная комбинация с забросом на Игоря Корсуна, который выскочил на голкипера и пробил мимо него точно в цель – 2:0.

После этого Казахстан на протяжении четырех минут штурмовал ворота украинцев, но в итоге наши подловили на ошибке вратаря соперников. Тот далеко вышел в поле, а Михаил Зварич с центра площадки отправил мяч в сетку.

За шесть минут до финальной сирены бразилец Дуглас вколотил мяч под перекладину ворот Цыпуна. А еще через четыре минуты казахи свели отставание до одного мяча. Однако тут же Владимир Разуванов с центра поля отправил мяч в сетку, а затем Ярослав Лебедь аналогичным образом окончательно похоронил соперника – 5:2.

Даже гол Оразова за 44 секунды до конца не помешал нашим впервые за 17 лет пройти в полуфинал Евро, где они сразятся с победителем пары Россия – Грузия.

На групповом этапе "желто-синие" стали вторым в квартете А. В стартовой встрече украинцы сенсационно проиграли Нидерландам (2:3), затем разбили сербов (6:1), а в заключительном матче устроили настоящую зарубу с действующими чемпионами мира и Европы португальцами, которым уступили с минимальным счетом (0:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан женской сборной Украины Юлия Фросюк откровенно рассказала о проблемах команды перед Финалом четырех Евро-2022.