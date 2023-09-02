В Федерации шахмат РФ приравняли Россию к фашистской Германии. Видеофакт

Руководитель пресс-службы Федерации шахмат РФ Кирилл Зангалис проговорился о том, что на самом деле происходит в его родной страны. Во время одного из эфиров 45-летний уроженец Ташкента сравнил Россию с фашисткой Германией.

Видео дня

Вместе с Зангалисом в студии находился чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское.

Комментируя возвращение РФ на международную спортивную арену, Зангалис предположил, что Россию вернут также, как Германию после Второй мировой войны.

"Надеюсь, что когда-то всё плохое, что нас окружает, закончится. Проходили Вторую мировую войну - и Германия потом играла. Уверен, что и Россия ещё будет принимать участие во всех мировых соревнованиях", – сказала Зангалис.

С началом полномасштабного вторжения в Украину Карякин выступал за поддержку "СВО" и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ.

2 июня прошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!