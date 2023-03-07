Похоронили через год: в ближнем бою под Донецком погиб чемпион Украины по плаванию, служивший в президентском полку

6 марта, через год после гибели, в Харькове похоронили чемпиона Украины и мастера спорта страны по плаванию Максима Коваленко. В самом начале полномасштабной войны защитник, прошедший службу в президентском полку, погиб в бою под Донецком.

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О Максиме OBOZREVATEL рассказала директор спортивной школы "Спартак" Аюна Морозова, которая сама чудом выжила во время ракетной атаки на харьковскую обладминистрацию 1 марта 2022 года.

Максим был 1996 года рождения, учился в харьковском государственном высшем училище физкультуры №1 с седьмого класса по второй курс на отделении плавания. За это время он успел стать мастером спорта Украины на стайерских дистанциях.

"Это длинные дистанции – 400, 800 и 1500 метров. Когда уже учился на курсах, он был чемпионом Украины по плаванию на открытой воде – 5000 и 7500 метров", – отметила Аюна Витальевна.

В армию Коваленко попал ориентировочно в 2016 году – вскоре после того, как стал вице-чемпионом Украины на дистанции 1500 метров. И произошло это совершенно случайно. Так случилось, что после второго курса он поехал на подработку вожатым в детский лагерь, где, к сожалению, потерял свой паспорт.

"А все дети, которые учатся в этом училище физкультуры, автоматически идут без экзаменов на второй курс Государственной академии физического воспитания у нас в Харькове. Максим, конечно, сделал себе новый паспорт, когда вернулся. Но в документах была другая серия и номер, поэтому, к сожалению, он не поступил в академию. А уже через два месяца его призвали служить, и он пошел", – рассказала Морозова.

"Макс был такой балагур. Очень веселый, шебутной. Постоянно с ним случались какие-то забавные истории. Мне кажется, что ему немного не хватало дисциплины. Но он был очень добрым человеком. Ну, вот такой балагур. И когда он призвался в армию, мы хлопотали, чтобы его забрали в спортивную роту. А он же пловец – красивый, большой. И его забрали в президентский полк, где он отслужил и потом уже начал служить по контракту", – отметила Аюна.

Коваленко был воспитанником школы "Спартак", а в училище у Максима Морозова была старшим учителе, поэтому общалась с ним, пока спортсмен служил.

"Макс уже хотел завершать военную карьеру. У него закончился контракт, была девушка, и он хотел осесть и заниматься чем-то в гражданской жизни. Но началась полномасштабная война, и Максим снова пошел воевать. Мы с ним общались за сутки до его гибели. Просто я сама 1 марта попала под обстрел в Харьковской ОГА. А потом мне парни сообщили, что, к сожалению, Максим погиб", – с грустью вспомнила Морозова.

В свое время Коваленко становился чемпионом Украины в составе эстафеты Харьковской области, брал медали бок о бок с будущим рекордсменом и 10-кратным чемпионом Паралимпиад Максимом Крипаком, пока тот еще соревновался вместе с полностью здоровыми спортсменами.

"У нас такая школа, что оказалось слишком много Максимов, популярное имя среди пловцов", – с улыбкой отметила Морозова. А воспитанником школы "Спартак" также является восьмикратный паралимпийский чемпион Максим Веракса и достаточно известный пловец Максим Голубничий.

"Чем Максим хотел заниматься на "гражданке"? Вы понимаете, тут надо его знать. Он бы хотел заниматься всем – и туда пойду, и сюда. Вы знаете, для меня он был балагуром, но когда я с ним общалась в последнее время, это уже были глаза взрослого мужчины, воина", – отметила бывшая наставница Коваленко.

"Я тоже его спрашивала, чем будет заниматься, потому что хочу, чтобы все они стали тренерами по плаванию. А он отвечает: "Та нет, Аюна Витальевна, вы что? Дети... Да, это же можно сдуреть. Это тяжело, они же не слушаются". Я говорила: "Ну, да, особенно такие, как вы", – улыбнулась Морозова.

Максим говорил, что для начала просто хочет пожить и подумать, чем же стоит заниматься. Мол, сейчас немного отдохну и что-то придумаю. Были мысли о бизнесе. Но началась война...

Коваленко не стало в ночь с 6 на 7 марта 2022 года. Побратимы сообщили, что харьковский спортсмен погиб в ближнем бою, выполняя боевое задание недалеко от Донецка. Однако похоронить в родном городе его смогли только спустя год.

"Максим погиб под Донецком, и сейчас это уже оккупированная территория. Потом его оттуда вывезли, но есть нормативы, что вывозить погибшего должны в свою военную часть. А она была где-то во Львове. Его отвезли в Яворив, а там же потом произошел налет. Максима перевезли в Киев, а потом уже в Харьков. В общем, есть бюрократические вопросы и война. Его кремировали, и мы 6 марта захоронили его прах. Мама решила, что это нужно сделать в годовщину его гибели", – отметила Морозова.

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