Год назад в эти дни уже началась героическая оборона Мариуполя от российских оккупантов, которые пытались сровнять один из промышленных центров Украины с землей. Чемпион Европы по ММА и боец легендарного полка "Азов" Егор Биркун не находился в городе – в 2021-м у него закончился контракт, и парень готовился к чемпионату мира. Но в начале марта сумел пробиться в Мариуполь и встал на его защиту. А через несколько недель погиб, спеша к раненому другу...

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OBOZREVATEL решил рассказать историю одного из лучших воинов "Азова", верного друга и спортсмена, которому прочили блестящее будущее. Но Егор с позывным "Бир" не мог оставаться в стороне после 24 февраля и отдал свою жизнь за Украину.

Лучший из молодых

"Познакомился я с "Биром" в 2018 году. Зима, февраль, Атек. Проходили комиссию. После этого отправились на одну из баз – ждать КМБ (курс молодого бойца. – Ред.). За 2 месяца ожидания отбора мы сдружились, поэтому на протяжении испытаний поддерживали друг друга", – рассказал в Instagram побратим криворожанина по "Азову".

Егор прошел курс лучше всех, поэтому мог сам выбирать подразделение, в котором будет служить.

"Но "Бир" решил остаться с ребятами в артиллерии – куда направили всех, кто смог выстоять. Помню, как попали на первые выходные после КМБ в город. Как раз была годовщина освобождения Мариуполя. Приехала Кристина Соловий, и мы в первых рядах пели ее песни", – добавил боец.

Даже в армии Егор, по словам побратимов, был ярым спортсменом и продолжал поддерживать форму. Пока служил, участвовал в различных турнирах, в частности по боксу.

"Всегда стремился добраться до первых мест на соревнованиях. Помню, что постоянно договаривались идти в зал бороться со словами: "Бурба? Бурба!"... Да и погиб он во время борьбы за суверенитет своей земли!" – подчеркнул побратим.

Биркун прослужил в "Азове" три года, нашел в Мариуполе друзей. Но по истечении контракта в 2021-м решил для себя, что военная жизнь все-таки не для него. А вот спорт – как раз его стихия.

"На зверя похож не был"

24-летний Биркун был уроженцем Кривого Рога, где окончил 81-й лицей, затем учился в металлургическом техникуме и Криворожском национальном университете. Умный, начитанный и не по годам серьезный, он мог сделать карьеру во многих сферах, но выбрал единоборства.

"Даже будучи ребенком, Егор был очень ответственным, преданным и настоящим. Мне нравилось, что тот мальчишка был мыслящим и читающим. Мы с ним обменивались литературой и разговаривали на разные темы. Он хотел обсуждать отнюдь не детские темы – это и психология, и история, и документальная литература. Егор был очень коммуникабельным и дружелюбным. Я очень горжусь им", – рассказывал о бойце первый тренер Сергей Сухиненко.

Щедрые физические данные, технические навыки, колоссальное трудолюбие и аналитический ум делали из Биркуна отличного бойца.

"Я не останавливаюсь, когда я устал. Я останавливаюсь, когда я доделал" – таким был принцип спортсмена.

После завершения контракта в "Азове" Егор вернулся в Кривой Рог и начал усердно тренироваться, планируя успешную спортивную карьеру. Параллельно он работал тренером в местном клубе "Викинг", куда начал ходить с 2020-го, когда приезжал домой в отпуск.

"Как зашел в зал... Здоровый парень! В тот момент все от него выгребали. Его удар правой был ощутим для головы нашей", – с улыбкой вспоминал в разговоре с history.1kr.ua один из тренеров "Викинга" Сергей Литвинов.

В клубе все были впечатлены высоким бойцовским IQ Егора. Как отмечал Роман Ахремчик, уже по ходу боя Биркун успевал анализировать свои действия и мог поменять план поединка.

"Егор прислушивался к тому, что мы говорили. Благодаря тому, что он слушал хорошо, неоднократно заканчивал бои досрочно. Помню хорошо два выезда. На соревнованиях областного уровня "патриот" он сразился с парнем. Я говорил комбинацию, он меня услышал и во втором раунде победил нокаутом. И помню выезд в Верхнеднепровск – там он тоже первый раунд отбоксировал, в перерыве мы ему подсказали, что и как, Егор вышел и досрочно закончил бой", – вспомнил Роман.

Осенью 2021 года Биркун стал чемпионом Европы по MMA, а 23 марта 2022-го в составе сборной Украины должен был выступать уже на чемпионате мира по ММА GAMMA. И не просто участвовать, а побеждать. Но все его планы сломал кровавый кремлевский режим, когда начал полномасштабное вторжение.

Как рассказывал один из друзей Егора в "Азове", после 24 февраля "Бир" не мог найти себе места, находясь в родном Кривом Роге, когда понимал, что его побратимы отбивают орды россиян. Он не мог остаться в стороне, когда враг уничтожает Украину. Хотя по натуре был очень добрым и не стремился кого-то убивать.

"Он вообще на зверя похож не был. По нему вообще нельзя было сказать, что он был на фронте и воевал. Это был такой человек – добрый, честный. Он был настолько добр... Знаете, в зале никогда не было разговоров о войне или о том, что мы должны кого-то уничтожать. Это уже сейчас появилась ненависть к россиянам. От него мы не слышали такого", – рассказывал Ахремчик.

Последний бой за "АЗОВ"

В то время, когда все стремились оказаться подальше от обстреливаемого из всех орудий Мариуполя, Биркун в начале марта все же смог добраться до города и стать в строй вместе со своими побратимами.

"Артиллеристу через несколько дней пришлось стать пехотой... Во время полномасштабного вторжения в Украину враг не сбавлял темпа ни на минуту. Окружение города, работа артиллерии, флота, авиации не могли подавить моральный дух Егора", – вспоминал его побратим из "Азова".

"Обретем украинское государство или погибнем в борьбе за него", "Только к победе" – такими были последние публикации Егора в Instagram, когда он находился в Мариуполе.

О том, как на самом деле тяжело приходилось в окруженном городе, спортсмен писал в своем блокноте в телефоне. Одной из его записей поделилась с редакцией "Первого Криворожского" невеста погибшего воина Юлия.

"Мариуполь берут в кольцо, и, возможно, я из него никогда больше не выйду, но раз так суждено случиться, я решил принять смерть как мужчина. С боем и потерями со стороны врага. Сейчас уже прошло 10 дней с начала войны, наши позиции сейчас далеко не самые лучшие. Город находится в плачевном состоянии, и мы отсечены от основных благ, таких как вода, свет. И в скором времени, чувствую, начнутся проблемы с едой", – писал Биркун.

"Наверное, не проходило ни дня, чтобы я не думал о смерти. В какие-то дни эта мысль лишь проходит где-то мимо, а иногда плотно въедается в сознание и сеет панику. Не знаю, чем это все закончится. Я пересмотрю все свои взгляды на жизнь, мне очень хочется выжить и вернуться домой, взять в жены любимую девушку, обнять маму и жить спокойной жизнью. Но я не знаю, переживу ли я хотя бы эту ночь…" – такими были мысли Егора.

Но обнять маму и жениться чемпиону было не суждено. Он погиб 22 марта, спеша на помощь раненому другу.

"День. Центральный район Мариуполя. Ожесточенные бои по всему фронту. Нетипичная погода для конца марта – тепло, солнечно, но повсюду дымовая завеса с запахом пороха от обстрелов артиллерии и огромные кратеры от авиабомб. "Бир" слышит по рации, что ранение получил наш брат – "Легенда". Не мешкая ни минуты, он побежал на помощь", – написал в Instagram друг Егора.

"Перебегая через дорогу, он получил ранение в ноги и истек кровью, не имея возможности наложить турникет. Я узнал только через несколько дней об этом и долго не мог поверить. Мы больше не пойдем есть хинкальки? Мы больше не увидим его с очередной золотой медалью? Мы не познакомим наших будущих детей? Неужели он действительно погиб? Но это правда... "Бира" больше нет на этой земле, но он навсегда среди нас! Герою – Слава!" – отметил побратим.

КАМЕННАЯ СТЕНА

Несмотря на то что Биркун погиб в марте, похоронить героя смогли только 8 августа, а 9-го ему должно было исполниться 25 лет. Родной Кривой Рог встречал тело воина на коленях. А на билбордах города появилось изображение еще живого улыбающегося "Бира".

"Всегда мечтала, чтобы ты был на билбордах, чтобы на тебя все смотрели, гордились и равнялись, так и случилось, но… Я думала, что твое изображение будет висеть в центре города из-за достижений в спорте, никогда не думала, что придет война и тем более заберет тебя у нас! Теперь твое фото по всему городу и сети, ты везде герой, герой своей страны! Я всегда буду уважать, ценить и помнить тебя. Сделаю все, что ты мне говорил", – написала в Instagram сестра бойца Карина.

Возможно, потому что Биркун был старшим братом, он так хорошо ладил и с юными воспитанниками. Смерть Егор стала большим ударом для его учеников. Одним из них был Богдан Кузь, который всегда чувствовал поддержку тренера: "Очень приятно, когда ты выходишь драться, а за тобой – каменная стена. И ты понимаешь, что за него нужно драться. Слышать от него слова похвалы – это было невероятно, я за эти слова бился до последнего, даже когда хотел сдаться".

Теперь Богдан хочет продолжить дело Егора. Еще не знает – в спорте или армии, но будет биться за героя до последнего.

Соседи вспоминают Егора как очень светлого, доброго и смелого парня. Он никогда ни в чем не отказывал и всегда откликался на просьбы о помощи: "Мы его запомним таким, каким он был – всегда улыбался".

Побратим криворожанина с позывным "Железняк" рассказал, что "Бир" действительно был лучшим во всем: "У него не было определенных направлений, Егор был лучшим и физически, и на полигонах и стрельбищах. Он был спокойным и уравновешенным. Накануне гибели рассказывал мне свои планы на жизнь, но это война..."

"Дружба ценою в жизнь. На твоем месте я бы поступил так же. Я шел бы к тебе так же под пулями, как и ты ко мне, брат! Ты – настоящий воин! Ты – настоящий герой! Быть воином – значит жить вечно! До встречи, родной", – написал друг Егора Дмитрий, к которому он так спешил на помощь. К счастью, он выжил, и его смогли эвакуировать из Мариуполя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что от потери крови в Мариуполе умер украинский велогонщик и отец двоих детей.