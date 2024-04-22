'Унизительно и позорно': чемпион ОИ из РФ обозвал украинцев изгоями и обвинил в доносах

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выдал отборную порцию вранья об украинских спортсменах. Победитель Олимпийских игр 1988 в Сеуле назвал представителей нашей страны изгоями, а также обвинил их в доносах на атлетов из РФ.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что украинские спортсмены находятся под политическим давлением, забыв о полной зависимости всех федераций РФ от Кремля.

"Наши братья, украинские борцы – они несчастные люди, мне жалко на них смотреть. Жалко. Они, к большому сожалению, оказались под давлением своего политического руководства, они оказались изгоями. Они не общаются, они не участвуют ни в каких посиделках, в любом мероприятии, которое происходит, к сожалению. Они идут с опущенными головами, и постоянно идет стукачество, доносительство. Это так унизительно и так позорно. Но, наверное, иногда и через это тоже надо пройти", – сказал Мамиашвили.

До этого возмутился условиями допуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2024 года в Париже, по которым представителям РФ нужно "предать страну" и президента.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент ФСБР Арсен Фадзаев пожаловался на отсутствие допуска к Олимпийским играм их двукратного победителя Абдулрашида Садулаева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!