Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился условиями допуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Чемпион Сеула-88 выдал традиционный нарратив кремлевской пропаганды о том, что от атлетов страны-агрессора требуют "предать страну" и президента.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), который якобы незаконно лишает спортсменов возможности поехать в столицу Франции.

"Дорогу нам закрыли еще года 2-3 назад, когда нам говорили предать страну: осудить СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.), не поддерживать президента. Это невозможно и недопустимо. Они же заранее все готовили. Динамовец, армеец – не имеешь права выступать. А какие права тогда остаются? Не знаю, как с таким подходом ехать на ОИ. Просто не дают шанса. Де Кубертен во главу угла ставил взаимопонимание, дружбу независимо от нации, цвета кожи, религии. Символом всего было рукопожатие, а сейчас разрушаются все человеческие устои", – сказал Мамиашвили.

До этого вице-президент ФСБР Арсен Фадзаев пожаловался на отсутствие допуска к Олимпийским играм их двукратного победителя Абдулрашида Садулаева.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ФСБР Михаил Мамиашвили с оскорблениями набросился на президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего к олимпийскому перемирию.

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