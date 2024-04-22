'Не пустят без причин': в России пожаловались на отстранение олимпийского чемпиона от ОИ

Первый вице‑президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Арсен Фадзаев пожаловался на отсутствие допуска к Олимпийским играм их двукратного победителя Абдулрашида Садулаева. Представитель страны-агрессора при этом отметил, что для санкций в отношении спортсмена якобы нет никаких причин.

Об этом Фадзаев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По словам функционера, Садулаев, который не был допущен к олимпийскому квалификационному турниру в Баку, находится в тяжелом положении и все еще надеется на допуск к ОИ-2024 во французском Париже.

"Он находится в очень тяжелом положении, двукратный чемпион ОИ, мировой лидер, но ему говорят, что не пустят, причем без причин. Лишних вопросов Садулаев не поднимал, вел себя адекватно, готовился к ОИ. Это очень больно. Хочется, чтобы он участвовал, боролся, как и другие ребята. Например, Сидаков, который показывает великолепную борьбу в последние несколько лет. Он сносит всех звезд борьбы: иранцев, американцев", – сказал Арсен Фадзаев.

Напомним, Садулаева признали несоответствующим нейтральному статусу. В марте-2022 он принимал участие в митинге в поддержку войны против Украины в Лужниках. Ранее россиянина не пустили в Румынию на чемпионат Европы, развернув прямо в аэропорту Бухареста. Пограничники усомнились в подлинность шенгенской визы борца.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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