'Унизительная история': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что МОК 'пудрит мозги' России

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов возмутился условиями допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Легендарный хоккеист, в частности, назвал унизительным возможно приглашение представителей страны-агрессорки на Игры-2024 в Париже в статусе сборной беженцев.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Двукратный обладатель Кубка Стэнли не верит в то, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение допустить российских атлетов к ОИ будущего года, а также выступил против поездки в столицу Франции без флага и гимна.

"Тот статус, который нам предлагают, чуть ли не беженцев, это унизительная история. Конечно, каждый может принимать свое решение, ему с этим жить… Но сегодня, я считаю, мы должны там быть с флагом и гимном. Сейчас идут отборочные старты, а мы в них не участвуем. Каким образом они нас допустят на Игры? Если они и зарезервировали за нами места, что скажут потом… Каким образом они допустят российских спортсменов? Они нам мозги пудрят", – сказал Фетисов.

Ранее Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как лаконично прокомментировал отказ МОК приглашать Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 с другими странами 26 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев призвал запретить деятельность МОК в России.