Умер знаменитый украинский тяжеловес, который установил вечный рекорд мира

В четверг, 20 июля, во Львове умер знаменитый украинский штангист, обладатель 14 мировых рекордов Адам Гнатов. Бывшему спортсмену, который стал автором непобитого достижения в жиме, было 78 лет.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook информирует отделение Национального олимпийского комитета (НОК) во Львовской области. "На 79-м году жизни отошел в вечность легендарный львовский тяжеловес, 14-кратный рекордсмен мира, вице-чемпион Европы 1972 года, чемпион СССР 1971 года Адам Гнатов. Олимпийская семья Львовщины выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Адама Гнатов. Вечная память!" – говорится в сообщении.

Гнатов родился в польской семье, но всегда представлял УССР, чемпионом которой становился 10 раз. Накануне Олимпиады-72 в Мюнхене он стал победителем предолимпийской недели.

Уже после Игр в Германии Международная федерация тяжелой атлетике (IWF) исключила из программы соревнований жим штанги. Перед этим Гнатов установил мировой рекорд, подняв снаряд весом в 120,5 кг, который так и останется непобитым.

IWF была вынуждена пойти на радикальный шаг из-за трудности в оценке техники выполнения упражнения. В частности, в 1956 году тренер сборной олимпийской сборной США по тяжелой атлетике Боб Хоффман обвинил арбитров в просоветской позиции т предвзятости к американцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове скончался чемпион УССР по футболу, экс-игрок "Карпат" Богдан Грещак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!