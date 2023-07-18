Умер чемпион УССР по футболу

Известный украинский нападающий Богдан Грещак скончался на 80-м году жизни, сообщил журналист и историк футбола Александр Паук. Причины смерти не называются.

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Грещак был воспитанником детской детской спортивной школы Тернополя. Выступал за местный клуб "Авангард", а затем за СКА (Львов), ЦСКА (Москва) и "Карпаты" (Львов). В 1965 году вместе со СКА выиграл первенство УССР по футболу в классе "Б". Стал настоящей легендой "Карпат", отыграв за них шесть сезонов и забив 24 гола в 169 матчах.

Вместе с "Карпатами" в 1969 году сенсационно выиграл Кубок СССР. В 1970 и 1971 году Богдан Грещак входил в рейтинг 33 лучших футболистов Украины, а в 1971 году стал одним из лучших футболистов СССР.

В 29 лет завершил карьеру футболиста, устроившись на работу тренером детских и юношеских команд.

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