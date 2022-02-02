Украинцы, прославившие СССР на зимних Олимпиадах: 'золото' в чужом ботинке и роковая ошибка в тумане

На зимних Олимпиадах украинцы выступают не так успешно, как на летних. Наш максимум – две медали за один турнир, а бывало, что вообще оставались без наград. И надо сказать, что в советские времена украинцы также нечасто гостили зимой на олимпийском пьедестале. Но были у нас и настоящие легенды, которые побеждали даже в чужой обуви.

Накануне Олимпиады в Пекине-2022 OBOZREVATEL вспомнил украинцев, которые заявили о себе на снегу и льду во времена СССР.

Несмотря на все условия для развития зимних видов спорта и успехи на других международных турнирах, Советский Союз принял участие в белых Олимпийских играх только в 1956 году в Кортина д’Ампеццо. Хотя членом МОК СССР стал в 1951-м и теоретически мог дебютировать уже в Осло-1952.

Но, судя по всему, советские власти решили как следует подготовиться к своему зимнему выходу. Представители СССР не соревновались в бобслее и фигурном катании, но уверенно выиграли командный зачет, заработав 7 золотых медалей и 16 – в сумме. Первое в истории советского спорта "золото" на зимних Играх завоевала лыжница Любовь Козырева в гонке на 10 км.

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ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО

Но главную сенсацию Игр сотворили конькобежцы Союза, оставив триумфаторам минувшей Олимпиады, норвежцам, лишь одно "серебро" и одну "бронзу". С этим быстрым видом связаны и первые медали спортсменов, родившихся или проживавших на территории Украины и выступавших под флагом СССР.

Уроженец Харькова конькобежец Олег Гончаренко на ОИ-1956 стал бронзовым призером сразу на двух дистанциях – 5000 и 10000 метров. Между прочим, именно Гончаренко – первый советский чемпион мира в многоборье и был первым знаменосцем СССР на белых Олимпиадах. Поэтому, можно сказать, что его "бронза" стала скорее разочарованием.

На дистанции 5000 м Олег ошибся сам: наехал на ледяную бровку, чуть не упал и потерял "золотые" секунды. А вот на 10 000 м подвели погода и работники открытого стадиона. Гончаренко бежал в тумане и не видел всю арену, после удара колокола, сообщившего о финальном круге, он оставил на льду все силы и выпрямился после финиша, но оказалось, что произошла ошибка и осталось еще два круга! А конкуренты вышли на лед уже в ясную погоду...

Тем не менее, не все историки называют Гончаренко украинским спортсменом, поскольку впоследствии он покинул родной Харьков, где не было соответствующих условий для подготовки. Говорят, чтобы улучшить свою выносливости курсант пожарно-технического училища сам вызывался в наряды для мойки полов.

Но как только под Алма-Аты в начале 50-х появился отличный каток "Медео", Гончаренко стал там частым гостем, а затем осел в Москве. И легендарный конькобежец – ярчайший пример того, как развивались зимние виды в Союзе.

Украина, которая по географическому положению не обладает достаточно суровым климатом зимой, была ориентирована на подготовку атлетов для летних Олимпиад. Тогда как практически вся инфраструктура для развития зимних видов была сосредоточена на территории России и частично Казахстана, где открывались лучшие школы и, конечно же, туда стягивались лучшие специалисты со всего СССР.

ИВАН БЯКОВ

Так что украинские мастера зимних видов нечасто отбирались в сборную Союза для участия в Олимпиадах, а если им и удавалось туда пробиться, громкими достижениями они не могли похвастаться… И это продолжалось до тех пор, пока в Киев не перебрался биатлонист Иван Бяков.

Бяков принес украинскому спорту первую и по сути-то единственную медаль высшей пробы, выступая в составе советской эстафетной команды на Играх в Инсбруке в 1976 году. Причем, медаль оказалась под угрозой из-за непредвиденной "поломки".

Бяков принял тогда эстафету на втором этапе при отрыве сборной Союза от ближайших преследователей более 40 секунд. Но уже через двести метров крепление на одном ботинке, тщательно проверенном перед стартом, неожиданно развалилось, что привело в замешательство и самого биатлониста и весь тренерский штаб.

Пока Бяков бежал на одной лыже и сигнализировал, что ему нужна помощь, преимущество над соперниками таяло. А помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Француз Жерар Верже, только готовившийся к приему эстафеты и имевший в запасе некоторое время, отдал украинскому коллеге собственную лыжу с ботинком. И хоть размер был значительно больше, да и смазка лыж отличалась, он по ходу дистанции даже увеличил задел для команды.

Но Бяков – скорее, исключение из правил. Человек, который уже имел в своем активе олимпийское золото-1972, рискнул и перебрался в Украину из российского Кирова. Как его тогда отговаривали, даже посмеивались, мол, там даже зимы нормальной нет. Но биатлонист отвечал, что зима в Киеве похожа на ту, что в Инсбруке. К тому же в столице Украины работал опытный тренер Борис Зорин.

АЛЕКСАНДР БАТЮК

В 1984 году первым украинским призером Олимпиады в лыжных гонках становится уроженец Чернигова Александр Батюк, стартовавший на первом этапе в эстафете четыре по десять километров. Тогда в напряженной борьбе сборная СССР проиграла соперникам из Швеции десять с копейками секунд и оказалась на втором месте.

Позже Батюк вспоминал, что на первом этапе боролся с Томасом Вассбергом, от которого отрывался на подъеме, а на спуске и равнине швед догонял. И хотя легендарный Гунде Сван на финишном круге упал, четырехкратный чемпион ОИ Николай Зимятов не воспользовался этим. Серебряным медалям в команде не радовались – для СССР существовало только первое место.

Также Батюк вспоминал, что на Играх-1984 в Сараево на дистанции 50 км на расстоянии видимости стояли автоматчики. Так охраняли спортсменов в социалистической Югославии.

ВИКТОР ПЕТРЕНКО – ПЕРВЫЙ ИЗ УКРАИНЫ

По хорошему, Виктора Петренко стоило бы называть первым олимпийским чемпионом независимой Украины, поскольку в 1992 году Советский Союз уже приказал долго жить. Но Игры проводились практически через несколько месяцев после развала CCCР, и не все независимые страны оказались готовые к самостоятельному дебюту.

Поэтому спортсмены бывшего СССР выступили в Альбервиле-1992 единой сборной под олимпийским флагом. Поначалу у команды СНГ даже не оказалось денег для обязательного взноса за участие в соревнованиях, а также для отправки делегации во Францию. Но вскоре эти проблемы были решены.

Дождавшись ухода в тень двух легендарных Брайанов – американца Бойтано и канадца Орсера, которые оттеснили Петренко на третью ступень пьедестала на Олимпиаде-1988, Виктор тут же занял освободившуюся нишу в мужском фигурном катании.

"Доброжелатели" говорили, что "бронзу" 1988-го 19-летний одессит получил лишь благодаря неудачам Александра Фадеева. Но на Играх во Франции уже никто не мог упрекнуть Петренко. На пути к "золоту" Виктор обошел даже четырехкратного чемпиона мира Курта Браунинга.

Хотя говорили, что предолимпийский год получился для фигуриста непростым. Он никак не мог подобрать себе коньки и успокоился, когда соединил в пару старый левый и новый правый.

На свою произвольную программу на Олимпиаде-1992 украинец вышел весь в черном и хоть не избежал ошибок, судьи не поскупились высоких оценок для харизматичного мастера тройного акселя. За артистизм он получил сразу четыре оценки 5,9.

А когда воспитанника Галина Змиевской награждали впервые в истории Игр объявили, что спортсмен представляет Украину, а глава МОК Хуан Антонио Самаранч позвонил президенту нашей страны Леониду Кравчуку и поздравил с этой блестящей победой.

АЛЕКСЕЙ ЖИТНИК

Золотую медаль на этой же Олимпиаде 1994 года в составе хоккейной сборной получил украинский защитник Алексей Житник, единственный представитель нашей страны в этом виде спорта.

Во Франции воспитанник "Сокола" Житник играл в четвертом звене, составленном из хоккеистов московского "Динамо". На Олимпиаде-1992 Алексей забил одну шайбу – французам броском от синей линии. Больше не смог, потому что защитник в атаку подключался нечасто. Как объяснял сам, тогда это не очень приветствовалось.

БЫСТРЫЕ КОНЬКИ ВЕРЫ БРЫНДЗЕЙ

Если говорить про украинских атлетов советского периода, то нельзя не вспомнить о Вере Брындзей из Ивано-Франковска. Известная спортсменка-конькобежец в свою время была абсолютной чемпионкой мира, но провалила Олимпиаду 1980 года в Лейк-Плэсиде, оказавшись на дистанции 1500 метров только 18-й.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сборной Украины на Олимпиаде – два новых случая коронавируса.