В сборной Украины на Олимпиаде – два новых случая коронавируса

Андрей Фоменко
Биатлон
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В сборной Украины на Олимпиаде – два новых случая коронавируса

Два новых зараженных коронавирусом обнаружено в украинской делегации на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Вслед за старшим тренером мужской команды по биатлону Юраем Санитрой на самоизоляцию отправляются еще двое его коллег.

Как пишет сайт XSport, два положительных теста на коронавирус сдали представители обслуживающего персонала биатлонной сборной. По информации источника, тесты всех десяти спортсменов оказались негативными. Однако в команде с тревогой каждый день ждут результаты очередных анализов. Санитра же находится в Китае и общается с персоналом команды дистанционно.

Словацкий тренер Юрай Санитра
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Кроме словацкого специалиста, в "заточении" побывал уже тренер женской команды Игорь Ященко. В воскресенье его тест показал положительный результат, а уже в понедельник, 31 января, – отрицательный. После этого специалиста вернули с самоизоляции в сборную.

Всего в нашей сборной – пять тренеров: еще наставники женской команды словенец Урош Велепец и Александр Кравченко, а также Алексей Кравченко, который работает с мужчинами.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, а первая гонка у биатлонистов состоится в субботу, 5 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонисток сборной России сняли с рейса на Олимпиаду.

Вашему вниманию – календарь и расписание Олимпиады-2022.

Призыв к вакцинации.

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