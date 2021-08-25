Украинской призерке Олимпиады, отдавшей тренеру подаренную квартиру, вручили еще одно жилье

Украинская борчиха Ирина Коляденко, которая отдала личному тренеру свою квартиру, подаренную ей за "бронзу" Олимпиады-2020, все-таки получила свое жилье. Власти Ирпеня (Киевская область), где проживает спортсменка, узнав о сложившейся ситуации, решили наградить спортсменку за такой беспрецедентный поступок.

Как говорится в сюжете 5-го канала, мэр Ирпеня Александр Маркушин вместе с предпринимателям города вручили призерке Олимпийских игр еще одну жилплощадь.

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"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам если есть такая проблема, надо дарить две квартиры", – заявил Маркушин.

Напомним, что Коляденко стала третьей в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограмм.

22-летняя представительница Ирпеня была сильнее Анастасии Григорьевой из Латвии – 3:1.