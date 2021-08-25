Польская призерка Олимпиады в Токио продала медаль за 3,5 миллиона гривен

Серебряная призерка Олимпиады в Токио Мария Андрейчик продала свою медаль, чтобы помочь собрать деньги на операцию больному мальчику. Ей удалось заработать на аукционе более полумиллиона злотых (около 3,5 миллионов гривен).

Об этом легкоатлетка, которая специализируется на метании копья, сообщила на своей странице в Instagram. Она отдаст деньги родителям маленького Милоша, который страдает от порока сердца.

Операция, которая ему необходима, стоит 1,5 миллиона злотых (более 10 миллионов гривен). На момент публикации новости на ее странице для пожертвований собрано уже более 90% от необходимой суммы.

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Победителем аукциона, на котором разыгрывалось "серебро" Андрейчик, стала сеть минимаркетов Zabka. В компании настаивают на том, что спортсменка должна оставить медаль себе, поскольку она поступила очень благородно.

Отметим, что ранее польская легкоатлетка сама столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Ей удалось поборот рак костей.

На Играх в Токио Андрейчик метнула копье на 64,61 метра. Ее опередила китаянка Шийин Лиу, которая показала результат 66,34 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка-волонтер, работавшая на Олимпиаде-2020, помогла ямайскому бегуну выиграть "золото" на соревнованиях в столице Японии.