Украина взяла четвертую за день медаль на Олимпиаде-2020

Украинская борчиха Ирина Коляденко стала бронзовой медалисткой Олимпиады-2020 в Токио. Наша соотечественница стала третьей в весовой категории до 62 килограмм.

В так называемом малом финале 22-летняя представительница Ирпеня была сильнее Анастасии Григорьевой из Латвии – 3:1.

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Наша соотечественница уверенно провела первый период. Даже отдав сопернице первый балл, она тут же провела стремительную атаку, когда вытолкнула Григорьеву за пределы ковра.

Во второй трехминутке Ирина выглядела еще более активно. Она сумела захватить ноги соперницы, получив баллы и доведя схватку до победы.

Таким образом, "бронза" Коляденко стала четвертой наградой Украины на Олимпиаде-2020 4 августа. До этого "бронзу" в артистическом плавании завоевали Марта Федина и Анастасия Савчук, вице-чемпионом Игр стал борец Парвиз Насибов, а Жан Беленюк принес стране первое "золото" в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский борец Жан Беленюк не сдержал эмоций после победы на Олимпийских играх в Токио. Он расплакался в прямом эфире и заявил, что мог не выступить на турнире.