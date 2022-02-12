Украинский спортсмен расплакался во время интервью на Олимпиаде-2022. Видео

Украинский прыгун с трамплина Виталий Калиниченко после своего выступления в пробном квалификационном прыжке с большого трамплина на Олимпиаде-2022 не смог сдержать эмоций, вспоминая своего бывшего тренера. Андрей Карпенко умер накануне.

Именно благодаря ему, по словам Виталия, он выступает на Олимпийских играх в Китае.

"Это не только мой тренер. Он мне был как отец... Сложно говорить, потому что он очень этого ждал. Больше чем я, наверное", – сквозь слезы признался Калиниченко.

Видео дня

Виталий с огромным теплом вспомнил своего наставника.

"Вообще он был очень сильный человек. Он как никто знал психологию спортсмена. Полученные от него знания я использую не только в спорте. Многим пользуюсь в жизни. Он научил меня, как вести себя в различных ситуациях", – добавил атлет.

Отметим, что в квалификации 12 февраля Виталий прыгнул на 118 метров и квалифицировался в финал. В 1-м раунде решающей стадии соревнований украинец занял 44-е место (122,5 м) и не смог побороться за медали.