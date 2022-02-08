Украинская спортсменка едва не расплакалась в эфире, рассказав о "боли сборной Украины" на Олимпиаде-2022. Видео

Украинская саночница Юлианна Туницкая не смогла сдержать эмоций, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2022. 18-летняя дебютантка Игр едва не расплакалась в эфире, когда обращалась к болельщикам.

По словам журналистки UA:Перший Дарьи Кузнецовой, Туницкая озвучила всю боль, которая беспокоит спортсменов "желто-синей" сборной в Пекине.

"Необходимо поддерживать спортсменов. У нас и так непростые времена... Поддерживайте друг друга. Да, возможно у кого-то, что-то не получается. Не все в жизни получается. У каждого есть право на ошибку. Также и спортсмены. Поэтому пожалуйста, чуть-чуть лояльнее", – срывающимся голосом сказала Юлианна.

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Напомним, что Юлианна Туницкая и Елена Стецкив заняли 21-е и 22-е места соответственно и не квалифицировались в финальный заезд в женском санном спорте на Олимпиаде-2022 и не смогли побороться за медали.

Победу в итоге добыла немка Натали Гайзенбергер. Ее соотечественница Анна Беррейтер стала второй. Бронза у представительницы ОКР Татьяны Ивановой.

Отметим, что заняв 21-е место, Туницкая повторила рекорд Украины на Олимпийских играх в этом виде спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее львовская саночница Елена Смага призвала украинских болельщиков поддерживать соотечественников на Олимпийских играх-2022 в Пекине. ​

​ 22-летняя спортсменка шокирована тем количеством ненависти, которое выплескивают фанаты в комментариях под новостями о безмедальном выступлении Украины в Китае.