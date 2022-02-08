"Вы нормальные?" Львовская саночница опубликовала обращение к украинцам из-за Олимпиады-2022

Львовская саночница Елена Смага призвала украинских болельщиков поддерживать соотечественников на Олимпийских играх-2022 в Пекине. 22-летняя спортсменка шокирована тем количеством ненависти, которое выплескивают фанаты в комментариях под новостями о безмедальном выступлении Украины в Китае.

Смага, которая является запасной в "желто-синей" олимпийской сборной и не полетела с командой на ОИ-2022, возмущена тем, что о спортсменах и о спорте все говорят лишь во время Игр и забывают в остальные 4 года.

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"Люди, если так можно назвать, которые хейтят украинских спортсменов зимних видов спорта, вы нормальные? Я не могу уже просматривать Facebook, столько хейта. Где же вы ожесточенные "болельщики" перед самими Играм, когда есть результат?" – написала спортсменка у себя в Facebook.

Смага считает, что до того, как критиковать, необходимо поинтересоваться, где, когда и в каких условиях проходят подготовку люди, представляющие нашу страну.

"Люди взбирающиеся на вершину спорта, на Олимпийские игры, облиты грязью. Не там ищете. Желаю Вам больше добра в сердце и милосердия в душе. Спортсмены, держитесь", – завершила свое послание Смага.

"Когда я читала комментарии у меня разрывалось сердце. Я знаю, как спортсмены готовились. Сколько сил вложили. И когда свои же их гнобят – это очень ужасно. Я слежу за группами различных стран и я в шоке, что творится у нас", – прокомментировала свой пост Смага в эфире "UA:Перший".

Напомним, что украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецкив заняли 21-е и 22-е места соответственно и не квалифицировались в финальный заезд в женском санном спорте на Олимпиаде-2022 и не смогли побороться за медали.

Победу в итоге добыла немка Натали Гайзенбергер. Ее соотечественница Анна Беррейтер стала второй. Бронза у представительницы ОКР Татьяны Ивановой.