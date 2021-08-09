Украинский призер ОИ-2020 отреагировал на критику, объяснив слова о спорте вне политики

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Станислав Горуна заявил, что попытался защитить украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих от волны негатива, когда писал о том, что спорт не относится к политике. Нашу прыгунью в высоту раскритиковали за совместное фото с российской чемпионкой Игр-2020 Марией Ласицкене.

На своей странице в Facebook он объяснил, что полностью зациклен на спорте и не думает о политической составляющей. По словам Станислава, ему удалось выполнить свою задачу и отвлечь внимание от Магучих.

"Хочу прояснить контекст дискуссии, развернувшейся в предыдущем посте. Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который пошел на 19-летнюю Ярославу Магучих. На самом деле, мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня. Что ж, задание выполнено", – написал Горуна.

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Он объяснил, что спорт можно рассматривать как с точки зрения деятельности государства, так и с точки зрения самих атлетов и их подготовки к соревнованиям. Станислав заявил, что именно в первом случае дело касается политики, а во втором – нет.

Украинец также отметил, что поведение спортсменов на пьедестале регламентируется определенными правилами и нормами приличия. По этой причине каждый атлет, представляющий свою страну, должен вести себя уважительно по отношению к соперникам и другим официальным лицам.

"Поздравления на пьедестале соперниц/соперников объятиями – это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения. Я, собственно, это и подчеркивал, но большинство увидело лишь название "спорт вне политики" и начали трактовать по своим предпочтениям. Поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно, когда атлет представляет родное государство – он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетам, тренерам или функционерам. Церемония награждения спортсменов – это традиционный ритуал, во время которого происходит торжественная фиксация результатов соревнований", – добавил каратист.

Горуна подытожил свой пост, подчеркнув, что не хотел приуменьшить вклад украинских военных в обеспечения мира в нашей стране.

Напомним, что Магучих завоевала "бронзу" в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, а Ласицкене – "золото". После церемонии награждения они сфотографировались, что вызвало бурную реакцию в украинском обществе.

К Ярославе тут же обратилась заместитель министра обороны Анна Маляр, которая сказала, что уже запланировала встречу с Магучих по итогам этого инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Горуна встал на защиту Ярославы и столкнулся с массовой критикой.