Украинский борец 'послал' россиянина на чемпионате мира

Украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков отказался от совместной фотосессии с представителем России Ауэсом Гонибовым на чемпионате мира-2023 в Белграде. Наш соотечественник сумел завоевать бронзову медаль в весовой категории до 82 килограмм и устроил бойкот сопернику из страны-агрессорки.

Фильчаков вместе с победителем турнира азербайджанцем Рафиком Гусейновым, серебряным призером иранцем Алирезой Мохмадипиани и Гонибовым поднялся на пьедестал почета. Сразу после церемонии награждения наш соотечественник покинул помост, отказавшись фотографироваться.

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Таким образом Ярослав продемонстрировал свое отношение к россиянину, а также Мохмадипиани, чья страна поставляет российским оккупантам дроны-камикадзе и другое вооружение, которым РФ бьет по мирным украинским городам.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал "полной дикостью" отказ украинца Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедову на ЧМ-2023. Кроме того, представитель РФ назвал украинцев выпавшими из "доброй семьи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация борьбы (UWW) внесла изменения в правила проведения чемпионата мира-2023 из-за войны в Украине. А украинский призер первенства Василий Михайлов отказался фотографироваться с россиянином на церемонии награждения.

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