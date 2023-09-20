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Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из "доброй семьи"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,8 т.
Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из 'доброй семьи'

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили лицемерно высказался об отношениях с украинцами. В частности, комментируя отказ Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ на чемпионате мира в Сербии, обладатель "золота" Олимпиады сделал вид, что не понимает такого поступка нашего соотечественника.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он рассказал о невероятно дружной атмосфере на первенстве планеты в столице Сербии, а также добавил, что украинские спорсмены "выпадают из этой сильной, мужественной, доброй семьи".

Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из "доброй семьи"
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Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из "доброй семьи"

"Здесь на чемпионате мира традиционно дружеская борцовская атмосфера. К сожалению, наши украинские братья выпадают из этой сильной, мужественной, доброй семьи. Надеюсь, что это ненадолго, и мы снова вернемся с ними к рукопожатиям. Мы от них не отходили. Я убежден, все закончится дружбой, отношениями, и мы снова будем вместе созидать, и каждый будет пытаться сделать максимум для своей страны на мирном поприще", – сказал Мамиашвили.

Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из "доброй семьи"
Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из "доброй семьи"

Ранее он назвал "полной дикостью" отказ украинца Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедову на ЧМ-2023.

Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из "доброй семьи"

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация борьбы (UWW) внесла изменения в правила проведения чемпионата мира-2023 из-за войны в Украине. А украинский призер первенства Василий Михайлов отказался фотографироваться с россиянином на церемонии награждения.

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