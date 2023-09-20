Чемпион ОИ из РФ назвал украинцев выпавшими из 'доброй семьи'

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили лицемерно высказался об отношениях с украинцами. В частности, комментируя отказ Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ на чемпионате мира в Сербии, обладатель "золота" Олимпиады сделал вид, что не понимает такого поступка нашего соотечественника.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он рассказал о невероятно дружной атмосфере на первенстве планеты в столице Сербии, а также добавил, что украинские спорсмены "выпадают из этой сильной, мужественной, доброй семьи".

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"Здесь на чемпионате мира традиционно дружеская борцовская атмосфера. К сожалению, наши украинские братья выпадают из этой сильной, мужественной, доброй семьи. Надеюсь, что это ненадолго, и мы снова вернемся с ними к рукопожатиям. Мы от них не отходили. Я убежден, все закончится дружбой, отношениями, и мы снова будем вместе созидать, и каждый будет пытаться сделать максимум для своей страны на мирном поприще", – сказал Мамиашвили.

Ранее он назвал "полной дикостью" отказ украинца Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедову на ЧМ-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация борьбы (UWW) внесла изменения в правила проведения чемпионата мира-2023 из-за войны в Украине. А украинский призер первенства Василий Михайлов отказался фотографироваться с россиянином на церемонии награждения.

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