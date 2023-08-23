Украинка на Олимпиаде обгоняла звезд США за 3000 долларов и возила технику в СССР, чтобы иметь дом

Титулованная украинская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брызгина стала обладательницей двух наград Игр 1992 года в Барселоне. В Испании после распада СССР спортсмены бывших республик выступили за сборную СНГ, однако в индивидуальных соревнованиях в честь атлетов-призеров поднимался флаг их страны, а победителю ставили национальный гимн.

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На Олимпиаде в Барселоне Брызгина стала чемпионкой в эстафете 4х400 метров и оказалась серебряным призером на 400-метровке, где четырьмя годами ранее в Сеуле-1988 выигрывала "золото". А в Лондоне-2012 на олимпийский пьедестал поднялась уже старшая дочка Ольги Елизавета.

25 лет спустя после Игр 1992 года Брызгина-старшая честно признавалась, что уже не помнит, какие флаги тогда поднимались, потому что все время занимал "спорт и тренировки и просто некогда было обращать на это внимание". Однако во время подготовки все знали, что политическая ситуация изменилась.

"В моей жизни это была вторая Олимпиада, уже не было такого волнения, как в Сеуле-1988. Нас, спортсменов, сразу предупредили, что мы выступаем сборной СНГ. В "золотой" эстафете 4х400 у меня всегда был очень ответственный последний этап. Помню ли я, о чем думала во время финиша? Надо выигрывать! Есть силы – ты бежишь, нет – проигрываешь. И, наверное, на тот момент мы были чуть сильнее других стран", – рассказывала Ольга в интервью sport.segodnya.ua.

Но если в эстафете Брызгина вырвала победу у американок, то завоевать второе "золото" на личной 400-метровке не смогла.

Тренерский штаб сетовал на болезнь атлетки за три месяца до Олимпиады, которая отразилась на ее форме: "Две недели вообще не тренировались. Тренер убеждал, что это и лишило меня золотой медали. Хотя я считаю, что Мари-Жозе Перек на тот момент просто была сильнее меня. Быстрее, и все тут. Да, я проиграла ей полметра, но мне тяжело было бежать".

После Игр в Сеуле Ольга и ее муж, олимпийский чемпион-1988 в эстафете 4х100 Виктор Брызгин вне очереди смогли приобрести 24-ю "Волгу", которая на тот момент в Союзе котировалась, как сегодня элитная иномарка, и ездили на ней на тренировки в Кременную. И в Барселоне премиальные за награды сохранились на том же уровне, что были в Корее.

"Например, в той же Прибалтике они были уже больше, чем в Сеуле, а у нас осталось такие же: 3000 долларов – за первое место, 2000 – за второе и 1000 – за третье. Конечно, было немножко обидно. Но ничего, деньги – это уже второе. Я не была алчной", – рассказывала Ольга.

Легкоатлетка не скрывала, что советские спортсмены получали маленькие призовые на фоне своих иностранных коллег: "Американцы вообще были миллионерами. Я думаю, что на официальных соревнованиях государство забирало у нас часть премиальных, а на коммерческих стартах мы делились уже с менеджером. Процент – ему, оставшуюся сумму – себе".

И чтобы построить дом в СССР в Луганской области двум олимпийским чемпионам пришлось положить немало здоровья и еще подрабатывать – возили под заказ из-за границы видеокамеры, магнитофоны.

"Мы с мужем начали строить дом. А в советское время, в эпоху тотального дефицита, это было дико дорогое удовольствие. Мы за все переплачивали: за плитку, за цемент, за кирпич. Своим здоровьем зарабатывали на этот дом. Но технику возили в разрешаемых пределах – на которые таможня "давала добро", контрабанды не было", – рассказывала Ольга lb.ua.

Как раз в 1992 году, уже после провозглашения независимости Украины, Брызгина заработала самый крупный гонорар в карьере: "Это был октябрь, мы уже все были уставшие донельзя, на пределе просто. Я отказывалась до последнего ехать в Японию. Но менеджер сказал: "Оля, там самые большие деньги платят. Просто за приезд". Я выиграла и в сумме получила 6 000 долларов. Это были очень приличные деньги на то время".

После напряженного сезона 1992-го Ольга решила завершать карьеру, несмотря на то, что находилась в отличной форме. Бегунью начали беспокоить боли в колене, да и организм в целом после 10 лет титанической работы начал давать сбои, а ложиться под нож чемпионка не хотела. Она никогда не делала операций, связанных со спортом, за что была благодарна тренеру и массажисту.

Тренер отговаривал двукратную чемпионку мира и рекордсменку, предлагал отдохнуть годик. Но даже после паузы Брызгина не собиралась возвращаться на дорожку, потому что очень хотела родить второго ребенка и больше времени проводить со старшей дочкой Елизаветой, которая появилась на свет через год после Олимпиады-1988 в Корее.

В итоге дочки Ольги Брызгиной – Елизавета и Анастасия – пошли по ее стопам. Правда, Елизавета выбрала не 400-метровку, а более коммерчески выгодный спринт, выигрывала чемпионат Европы и стала призером Олимпийских Игр-2012 в составе эстафете 4х100. А вот младшая Анастасия бегает мамину дистанцию, на которой побеждала на чемпионате Европы среди юниоров.

"У нас вообще уникальная семья, мы все – бегуны. Было бы смешно, если бы дочери не вышли на дорожку. Ну, хотя они могли бы и моделями быть...", – считает Брызгина, которая работала старшим тренером сборной Украины по легкой атлетике и была вице-президентом ФЛАУ.

Ударом по семье Брызгиных стала война с Россией. После оккупации Луганска в 2014 году Ольга с мужем вынуждена была перебраться в Кременную и готовить спортсменов там. Чемпионка отмечала, что с одной стороны спортсмены привыкли жить на чемоданах, а с другой – жаль было терять свое семейное гнездышко и покидать знаменитую базу в Луганске, где были созданы отличные условия для украинских спортсменов-олимпийцев.

"Но, видно, такая судьба. Главное, что все мы живы-здоровы, а дочки продолжают наше семейное дело", – отмечала в 2021-м легкоатлетка. Однако в 2022-м "русский мир" пришел и в Кременную...

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