Украинского рекордсмена наказали за пиво: после отстранения легкоатлет вошел в топ-5 на чемпионате мира

Известный украинский метатель молота Михаил Кохан пока что показал лучший результат среди украинцев на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике, несмотря на наказание от национальной федерации и пропуск большинства стартов сезона. В Будапеште он стал пятым с результатом 79,34 метра и снимает с себя всю вину, поскольку тяжело бороться за награды после долгого отстранения.

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Победителю Юношеской Олимпиады, чемпиону и рекордсмену планеты в возрасте до 18 лет Кохану и его коллеге, метателю молота Михаилу Гаврилюку, в конце марта запретили участвовать во всех международных соревнованиях до 1 октября 2023 года.

Исключением стали лишь международные старты, куда они могли отобраться в качестве представителей сборной страны. Это дало Михаилу возможность выступить на Европейских играх-2023, где он стал серебряным призером.

Причиной своего наказания Совет ФЛАУ назвал нарушение атлетами этических норм поведения в составе официальной делегации сборной команды Украины в Кубке Европы по метаниям в Лейрии. Ходили слухи, что произошла потасовка. После выступления на ЧМ в Будапеште Михаил признал, что употреблял алкоголь и совершил ошибку, но считает наказание слишком радикальным.

"На зимнем Кубке Европы было очень тяжелое эмоциональное состояние на фоне войны, на фоне подготовке, к тому же я болел, результата не было, поэтому после соревнований я позволил себе выпить пива. Оказалось, что это против правил Министерства молодежи и спорта. Главные тренеры в наших видах это увидели, у нас произошла словесная перепалка. И вот так они решили меня наказать", – рассказал Михаил Telegram-каналу v1latsports.

"Да, в той ситуации я был не прав и виноват, что так сделал, но принятые меры были слишком радикальные. Это вредит спортсменам. И это все можно было решить другим способом, чтобы оно не отразилось так на результате на чемпионате мира сегодня", – отметил Кохан.

По словам Кохана, хорошо, что ему разрешили хоть немного посоревноваться на накануне ЧМ в Будапеште: "К счастью, после молодежного чемпионата Европы мне позволили принять участие в двух международных стартах и это, несомненно, придало уверенности". Однако этого все равно было не достаточно, чтобы он мог бороться за медали чемпионата мира.

"Возможно, надо еще раз дисквалифицировать меня, чтобы вообще не было опыта. Я не знаю, что случилось, вроде было нормально, но что-то пошло не так. Результат? Что четвертое-пятое, что восьмое место – это все одно и то же. Надо готовиться дальше. Я не считаю себя виновным, это не моя вина, что сейчас так вышло. Потому что абсолютно уверен, что если бы не это отстранение, было бы гораздо лучше", – отметил легкоатлет в комментарии suspilne.media.

После чемпионата мира сезон Кохана окончен из-за наказания: "После Будапешта есть несколько стартов, но куда я поеду?" Хотя до Олимпиады-2024 в Париже остается меньше года, а Михаил был одним из тех украинцев, на кого делали ставки во Франции. Ведь на минувших Играх в Токио 20-летний парень был четвертым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что легкоатлетка упала за метр до финиша и лишилась "золота" чемпионата мира.

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