Украинская призерка ОИ-2020 внезапно завершила карьеру в 22 года и намекнула на причину

Знаменитая украинская пловчиха Алина Шинкаренко, выступающая в артистическом плавании, приняла решение завершить карьеру. 22-летняя уроженка Донецка сделала откровенное признание у себя в Instagram, отметив, что прощается на прекрасной ноте с завоеванной олимпийской медалью.

Девушка опубликовала пронзительный пост, в котором рассказала, что добилась в спорте всего чего хотела, и теперь планирует попробовать себя в других сферах жизни, например в материнстве.

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Также Алина поблагодарила всех, кто помог ей добиться таких высот в спорте, а также родных и близких за поддержку в трудные минуты.

"Почему так рано? А чего тянуть… комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть. Детская мечта завоевать медаль Олимпиады исполнилась. Рано или поздно это придется сделать и идти искать себя дальше, создавать семью, деток", – написала Алина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпийских играх в Токио Шинкаренко вместе с партнершами по сборной Украины заняла третье место в командном артистическом плавании.

Алина Шинкаренко в 2017 году вместе со сборной Украины завоевала "золото" Мировой серии, выиграв в финале произвольной программы среди команд.