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Украина взяла очередную "бронзу" Олимпиады-2020
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Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзовую награду Олимпиады-2020. Наша команда в составе Влады и Марины Алексеевой, Марта Фединой, Катерина Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно заняла третье место в командном артистическом плавании.
Накануне украинки стали третьими в технической программе (94,2685) и третьими в вольной (96,0333). Общий результат составил 190,3018.
Победы добыли представительницы России. На втором месте команда из Китая.